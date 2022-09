Tia

Mother, Influencer, Aspiring Model, Boutique Owner, Lash Tech I believe in good vibes 😜, positive energy ✨ and doing the right thing. Shop with me at @peach.aurallc Follow me @iamprettipeach πŸ‘Lashes book Below πŸ‘‡πŸ½πŸ‘‡πŸ½πŸ‘‡πŸ½πŸ‘‡πŸ½πŸ‘‡πŸ½ πŸ‘Looking for a photographer (Let’s Connect) πŸ‘Buy β€œHabits 365 Brand” using my brand code πŸ‘‡πŸ½πŸ‘‡πŸ½πŸ‘‡πŸ½πŸ‘‡πŸ½πŸ‘‡πŸ½πŸ‘‡πŸ½ πŸ‘Travel coming soon