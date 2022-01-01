𝕮𝖆𝖘𝖙 𝖔𝖋 𝕮𝖍𝖆𝖗𝖆𝖈𝖙𝖊𝖗'𝖘
𝑾𝒆 𝒂𝒓𝒆 𝒂 𝒃𝒖𝒏𝒄𝒉 𝒐𝒇 𝒇𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅𝒔 𝒊𝒏 𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒄𝒐𝒓𝒅 𝒗𝒄 (𝒗𝒐𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒉𝒂𝒕.) 𝑾𝒆 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒂 𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 𝒄𝒂𝒍𝒍𝒆𝒅 𝑪𝒂𝒔𝒕 𝒐𝒇 𝑪𝒉𝒂𝒓𝒂𝒄𝒕𝒆𝒓𝒔 𝒃𝒆𝒄𝒂𝒖𝒔𝒆 𝒂𝒓𝒆 𝒂 𝒃𝒖𝒏𝒄𝒉 𝒐𝒇 𝒐𝒍𝒅 𝒅𝒊𝒔𝒄𝒐𝒓𝒅 𝒓𝒐𝒍𝒆𝒑𝒍𝒂𝒚𝒆𝒓𝒔 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒃𝒆𝒄𝒂𝒎𝒆 𝒂 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑 𝒐𝒇 𝒇𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅𝒔.
𝑾𝒆 𝒂𝒓𝒆 𝒂 𝒃𝒖𝒏𝒄𝒉 𝒐𝒇 𝒇𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅𝒔 𝒊𝒏 𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒄𝒐𝒓𝒅 𝒗𝒄 (𝒗𝒐𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒉𝒂𝒕.) 𝑾𝒆 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒂 𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 𝒄𝒂𝒍𝒍𝒆𝒅 𝑪𝒂𝒔𝒕 𝒐𝒇 𝑪𝒉𝒂𝒓𝒂𝒄𝒕𝒆𝒓𝒔 𝒃𝒆𝒄𝒂𝒖𝒔𝒆 𝒂𝒓𝒆 𝒂 𝒃𝒖𝒏𝒄𝒉 𝒐𝒇 𝒐𝒍𝒅 𝒅𝒊𝒔𝒄𝒐𝒓𝒅 𝒓𝒐𝒍𝒆𝒑𝒍𝒂𝒚𝒆𝒓𝒔 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒃𝒆𝒄𝒂𝒎𝒆 𝒂 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑 𝒐𝒇 𝒇𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅𝒔.
Flowcode is a trademark of the dtx company | © 2022 the dtx company
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