'cliche'

'cliche' is a group on Roblox owned by Y0URSTRULYN1C0LEE with 6 members. ๐’ฒ๐‘’๐“๐’ธ๐‘œ๐“‚๐‘’ ๐“‰๐‘œ ๐“‚๐“Ž ๐‘”๐“‡๐‘œ๐“Š๐“ :๐’Ÿ ๐‘ ๐’ฐ๐ฟ๐ธ๐’ฎ: ~๐’ฉ๐‘œ ๐“ˆ๐‘’๐“๐’ป ๐“ ๐“‡๐‘œ๐“‚๐‘œ ~๐’ฉ๐‘œ ๐“ˆ๐“ ๐’ถ๐“‚๐“‚๐’พ๐“ƒ๐‘” ~๐’ซ๐“๐‘’๐’ถ๐“ˆ๐‘’ ๐’ท๐‘’ ๐“‡๐‘’๐“ˆ๐“ ๐‘’๐’ธ๐“‰๐’ป๐“Š๐“ ๐“‰๐‘œ ๐‘’๐’ถ๐’ธ๐’ฝ๐‘œ๐“‰๐’ฝ๐‘’๐“‡! ~๐ป๐’ถ๐“‹๐‘’ ๐’ป๐“Š๐“ƒ ๐“ˆ๐’ฝ๐‘œ๐“ ๐“ ๐’พ๐“ƒ๐‘” :))