Shari Truth Watson
𝐓𝐫𝐮𝐭𝐡𝐡𝐮𝐫𝐭𝐬𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐍𝐞𝐰 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭 𝐟𝐤𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐭𝐡 𝐇𝐮𝐫𝐭𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐝𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫 𝟏𝐬𝐭 𝐥𝐚𝐝𝐲 𝐨𝐟 𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫𝐦𝐚𝐭𝐡 𝐧𝐨𝐰 𝐈𝐧𝐝𝐢 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭/𝐒𝐨𝐧𝐠𝐰𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫/𝐀𝐜𝐭𝐨𝐫/𝐇𝐨𝐬𝐭/𝐏𝐡𝐢𝐥𝐚𝐧𝐭𝐡𝐫𝐨𝐩𝐢𝐬𝐭 𝐰𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐦𝐲 🌎 #THW
𝐓𝐫𝐮𝐭𝐡𝐡𝐮𝐫𝐭𝐬𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐍𝐞𝐰 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭 𝐟𝐤𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐭𝐡 𝐇𝐮𝐫𝐭𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐝𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫 𝟏𝐬𝐭 𝐥𝐚𝐝𝐲 𝐨𝐟 𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫𝐦𝐚𝐭𝐡 𝐧𝐨𝐰 𝐈𝐧𝐝𝐢 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭/𝐒𝐨𝐧𝐠𝐰𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫/𝐀𝐜𝐭𝐨𝐫/𝐇𝐨𝐬𝐭/𝐏𝐡𝐢𝐥𝐚𝐧𝐭𝐡𝐫𝐨𝐩𝐢𝐬𝐭 𝐰𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐦𝐲 🌎 #THW
Flowcode is a trademark of the dtx company | © 2022 the dtx company
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